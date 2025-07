MotoGp la griglia di partenza nel Gp Germania

Il GP di Germania al Sachsenring promette emozioni da brivido con Mac Marquez che conquista la pole position sotto la pioggia, dimostrando tutta la sua abilità. La sfida si infiamma tra i migliori piloti, con Zarco e Aprilia pronti a mettere in campo strategia e velocità per conquistare il podio. Chi avrà la meglio in questa battaglia all’ultimo giro? Scopriamo insieme la griglia di partenza e le sorprese di questa entusiasmante gara.

(Adnkronos) – Mac Marquez partirà dalla pole position nel Gp di Germania. Il pilota spagnolo della Ducati, leader della classifica Piloti di MotoGp 2025, ha fatto segnare il miglior tempi con un 1’27?811 sotto la pioggia del Sachsenring e partirà quindi dalla prima fila davanti alla Honda di Johann Zarco, a 0’151 di distanza, eall’Aprilia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - MotoGp, la griglia di partenza nel Gp Germania

