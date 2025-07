I Fantastici 4 | Gli Inizi Ebon Moss-Bachrach | Mark Ruffalo mi ha tolto l’ansia da CGI

Ebon Moss-Bachrach si prepara ad entrare nell’universo Marvel come Ben Grimm, alias La Cosa, nei nuovi Fantastici 4. Il suo percorso è stato agevolato dai preziosi consigli di Mark Ruffalo, che gli ha regalato fiducia e sicurezza nella performance capture, togliendogli l’ansia da CGI. Un esempio di come il supporto tra colleghi possa fare la differenza nel mondo del cinema di supereroi. E ora, il suo debutto promette di essere straordinario...

Mark Ruffalo ha dato a Ebon Moss-Bachrach consigli preziosi su come affrontare la performance capture per il ruolo della Cosa nel reboot Marvel. Ebon Moss-Bachrach, noto per la serie The Bear, si prepara a entrare ufficialmente nell'universo Marvel con I Fantastici 4: Gli Inizi, dove interpreterà Ben Grimm, alias La Cosa. Durante il press tour del film, l'attore ha raccontato di aver ricevuto supporto da un veterano del MCU: Mark Ruffalo. L'aiuto prezioso di Mark Ruffalo Interprete di Hulk da oltre dieci anni, Ruffalo ha una lunga esperienza con la tecnologia del motion capture e ha deciso di condividere la sua esperienza con Moss-Bachrach, rassicurandolo sulle sfide tecniche del ruolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach: “Mark Ruffalo mi ha tolto l’ansia da CGI”

In questa notizia si parla di: ruffalo - mark - ebon - moss

Mark Ruffalo e Hulk: cosa aspettarci da Doomsday e Secret War? - Mark Ruffalo, volto iconico di Bruce Banner/Hulk, potrebbe sorprendervi nel prossimo capitolo dell'universo Marvel.

Ebon Moss-Bachrach afferma di aver ricevuto supporto da Mark Ruffalo per interpretare La Cosa in motion-capture ne I Fantastici 4 - Gli inizi: "Ho ricevuto un messaggio davvero bello, molto lungo e completo da Mark Ruffalo. Il mio personaggio è in performan Vai su Facebook

I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach: “Mark Ruffalo mi ha tolto l’ansia da CGI”; Ebon Moss-Bachrach: Mark Ruffalo Made Me Less ‘Anxious’ About Working with CGI for ‘The Fantastic Four: First Steps’; Avengers: Doomsday, svelato il super cast del film Marvel.

Mark Ruffalo coached 'Fantastic Four: First Steps' star Ebon Moss-Bachrach through computer generated performance "insecurity" - generated character from longtime franchise cast member Mark Ruffalo, who has played Bruce Banner/The Hulk since 2012's The ... Segnala msn.com

Mark Ruffalo Sent “Fantastic Four” Star Ebon Moss-Bachrach a 'Very Long' Text About Taking on the Marvel Role - Bachrach said Mark Ruffalo "was really generous" when they spoke about acting for motion- Si legge su nz.news.yahoo.com