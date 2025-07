Gp Germania pole di Marc Marquez Solo undicesimo Bagnaia

Sul circuito del Sachsenring, si preannuncia una gara ricca di emozioni e sorprese. Marc Marquez domina le qualifiche con la sua settima pole stagionale, mentre Bagnaia fatica a risalire la classifica, partendo dall’undicesima posizione. La seconda fila promette battaglia tra i più veloci, ma sarà la strategia e la tenacia a fare la differenza in questa tappa cruciale del Mondiale di MotoGP. Chi saprà sfruttare al meglio le proprie chance? Restate con noi per scoprirlo!

Marc Marquez (Ducati) in pole position nel Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp: il pilota spagnolo ha preceduto Johann Zarco (Honda LCR), secondo, e centra la settima pole stagionale. Completa la prima fila Marco Bezzecchi (Aprilia). Male la Ducati di Francesco Bagnaia che si è piazzato undicesimo, ultimo dei piloti a tempo. Sul circuito del Sachsenring la seconda. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gp Germania, pole di Marc Marquez. Solo undicesimo Bagnaia

