Ridacci soldi e gioielli 72enne picchiata e minacciata di morte dai familiari dell' amica

Una vicenda drammatica scuote la tranquilla comunità dell’Agro: una donna di 72 anni è stata brutalmente picchiata e minacciata di morte dai familiari di un’amica, con l’obiettivo di sottrarle soldi e gioielli. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’indagine per fare luce su questa inquietante vicenda. La donna, assistita dall’avvocato Francesco Vicidomini, lotta per ottenere giustizia e tornare a vivere in serenità.

La Procura di Nocera Inferiore sta indagando su un presunto episodio di violenza verificatosi all’interno dell’abitazione di una 72enne la sera del 15 febbraio scorso nel comune dell’Agro. Il fatto Secondo quanto denunciato dalla donna, assistita dall’avvocato Francesco Vicidomini, quella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: 72enne - ridacci - soldi - gioielli

Ridacci soldi e gioielli, 72enne picchiata e minacciata di morte dai familiari dell'amica.

Anziana consegna soldi e gioielli a un finto carabiniere: arrestato il ... - Consegna soldi e gioielli per un valore di 10 mila euro nelle mani di quello che crede essere un carabiniere. Scrive ilmattino.it

Soldi, fede e gioielli ritrovati dopo la truffa - MSN - I mesi scorsi i carabinieri della Compagnia di Tolentino, con un’indagine lampo, erano ... Come scrive msn.com