Superman | 55 milioni incassati venerdì al Box Office USA

Superman torna a far sognare il pubblico e, già nel suo primo giorno di uscita, ha conquistato 55 milioni di dollari al box office USA. Un risultato straordinario che promette un successo clamoroso per questo ritorno epico del paladino di Metropolis. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sui numeri che stanno facendo tremare gli incassi e prepariamoci a vivere un'avventura cinematografica senza precedenti. È solo l'inizio di una saga destinata a superare ogni aspettativa.

Il ritorno del paladino di Metropolis “ Superman ” al cinema è destinato a raccogliere incassi impressionanti al botteghino. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti del Box Office USA. In un nuovo articolo del the Hollywood Reporter sono stati aggiornati i dati delle anteprime (comprese quelle destinate agli abbonati Prime Video di martedì), poiché in un articolo precedente venivano identificati con un già ottimo incasso di 21 milioni di dollari. Ebbene, la nuova stima è salita a quota 22.5 milioni, ma c’è di più visto che l’intero incasso del venerdì ora segna quota 55 milioni di dollari. Il nuovo film DC è arrivato nelle sale USA con un carico di aspettative enormi, ma anche con una serie di recensioni entusiastiche, sia da parte del pubblico ( 94% su Rotten Tomatoes ) che della critica (82% su Rotten Tomatoes), e questo a prescindere dalle critiche relative alla rottura anticipata dell’embargo delle recensioni segnalato dalla stampa internazionale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Superman | 55 milioni incassati venerdì al Box Office USA

In questa notizia si parla di: superman - office - milioni - incassati

Superman di James Gunn: Box Office alle Stelle? Le Proiezioni Infrangono i Record - Il nuovo Superman di James Gunn sta per riscrivere la storia del box office! Le proiezioni indicano un debutto da record, superando titoli iconici come Batman v Superman e Harry Potter.

"SUPERMAN" DEBUTTA CON OLTRE 430 MILA EURO E "JURASSIC WORLD: LA RINASCITA" RESISTE CON QUASI 370 MILA EURO, TERZO POSTO PER "F1" CON 113 MILA EURO. LA TOP TEN DI IERI, MERCOLEDI' 9 LUGLIO 2025. #BoxOfficeItalia #in Vai su Facebook

Superman, partenza record al box office! Ecco quanto ha incassato nelle anteprime USA; Superman, è record alle anteprime: con 22.5 milioni di dollari batte Barbie e The Batman; Superman di James Gunn vola verso 500 cinema.

Superman conquista il box office internazionale: i dati dei primi incassi nel mondo! - Scoprite quanto ha incassato Superman di James Gunn al box office durante le sue prime proiezioni in giro per il mondo. Scrive cinema.everyeye.it

Superman deve incassare 700 milioni per essere un successo? James Gunn: "Ridicolo, non è così che funziona" - Superman di James Gunn è destinato a lanciare un intero nuovo DC Universe, ma lo sceneggiatore e regista non sente la stessa pressione che alcune analisi suggerirebbero. Come scrive msn.com