Se Michele Serra su Repubblica ora dà lezioni di garantismo

In un momento in cui il caso Bibbiano riaccende il dibattito pubblico e mette in luce le contraddizioni della politica italiana, Michele Serra su Repubblica si lancia in lezioni di garantismo. Un episodio che svela, ancora una volta, la viltà di chi predica valori solo a convenienza. È impressionante come certi editorialisti si schierino soltanto quando fa comodo, dimenticando il vero senso di giustizia. La questione è: fino a che punto si può tollerare questa ipocrisia?

Un esemplare caso di viltà politica e mediatica: il caso Bibbiano mette in luce quanto di più ipocrita possa esserci a sinistra. Ieri si è scatenato Michele Serra, editorialista di Repubblica, che notoriamente è schierato sulla trincea del garantismo di convenienza. Anche lui se la prende con la forte polemica del centrodestra, sia per quel che concerne i partiti sia per la stampa, che all’epoca dei fatti esortava i cosiddetti progressisti a “parlarci di Bibbiano”. Non ne volevano sentire parlare, evidentemente, c’erano coscienze che si sentivano colpite, le tre scimmiette imperversavano col loro non vedere, non sentire, non parlare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Se Michele Serra su "Repubblica" ora dà lezioni di garantismo

