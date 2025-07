Cardiochirurgia pediatrica Confconsumatori al fianco dei piccoli e delle loro famiglie | Servono risposte urgenti

Confconsumatori si schiera al fianco dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, chiedendo risposte immediate e definitive sulla cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Con determinazione e solidarietà, la Federazione Provinciale di Messina si impegna a garantire dignità e certezze per un futuro più sicuro e sereno. È giunto il momento di fare luce su questa emergenza e tutelare i diritti dei nostri giovani guerrieri.

Pieno sostegno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie che con dignità e fermezza, reclamano certezze immediate e definitive sul futuro della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Arriva da Confconsumatori – Federazione Provinciale di Messina, nella persona del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: cardiochirurgia - pediatrica - confconsumatori - famiglie

A luglio scade la proroga per la Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, l'appello della Cisl: "Regione decida cosa fare" - A luglio scade la proroga per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina e la Cisl alza la voce. Il segretario generale Antonino Alibrandi chiede urgentemente chiarezza e decisioni dalla Regione Sicilia, sottolineando l'urgenza di conoscere le intenzioni per il futuro del centro.

Cardiochirurgia pediatrica, Confconsumatori al fianco dei piccoli e delle loro famiglie: Servono risposte urgenti; Confconsumatori con le famiglie dei piccoli pazienti: no alla chiusura della Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina (Me); Elodie raddoppia a Messina: nuova data il 24 novembre al PalaRescifina.

Cardiochirurgia pediatrica di Taormina verso la chiusura definitiva ... - Per non parlare delle famiglie calabresi che non hanno una Cardiochirurgia Pediatrica e il posto più vicino per loro è sempre stato proprio Taormina. Da meridionews.it

"Cardiochirurgia pediatrica, Regione colpevole" - "Cardiochirurgia pediatrica, Regione colpevole" Paralisi della cardiochirurgia pediatrica, parla Mangialardi: "La responsabilità grava tutta sulle spalle di Acquaroli e di Saltamartini. Lo riporta ilrestodelcarlino.it