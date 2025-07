Polemica sul nome dell' Aeroporto Iannone a De Luca | Che per lui non esista il Cilento non è una novità

Nel vivace dibattito sul nome dell'aeroporto di Salerno, il senatore Antonio Iannone di Fratelli d’Italia non usa mezzi termini: "Per De Luca il Cilento non esiste", afferma con fermezza. Una polemica che ripropone le tensioni tra politica e identità territoriale, alimentando il confronto sulle priorità e le riconoscibilità del nostro patrimonio culturale. Una questione che merita attenzione perché...

"Che per De Luca il Cilento non esista si è capito da tempo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che interviene nella polemica sollevata dal governatore sul nome dell'aeroporto di Salerno. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

