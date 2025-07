La Spezia, si invaghisce di una modella e la perseguita anche col braccialetto elettronico, stalker condannato.

La Spezia si anima di un caso di stalking che ha scosso la comunità: un uomo, condannato a 18 mesi di carcere e alla libertà vigilata, aveva perseguitato una giovane modella fino a farle vivere un vero incubo. La vittima, ancora scossa, invita tutti a non lasciarsi intimidire e a denunciare: nessuno dovrebbe mai subire ciò che lei ha affrontato. La giustizia ha fatto il suo corso, ma la battaglia contro il silenzio deve continuare.

L'uomo, che si trova in carcere dal 2024, dovrà scontare una pena di 18 mesi. La vittima: “Non auguro a nessuno quello che ho passato, bisogna denunciare” Condannato per stalking a un anno e 6 mesi di reclusione, più un altro anno di libertà vigilata, per aver perseguitato una giovane modella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it