Ponte Corleone via alla seconda fase della manutenzione | consegnati i lavori per la carreggiata in direzione Trapani

Il Ponte Corleone si prepara a una nuova fase di rinascita: sono stati consegnati i lavori per la seconda fase di manutenzione sulla carreggiata in direzione Trapani. Con un investimento di 3,3 milioni di euro e un tempo stimato di 360 giorni, l'intervento garantirà maggiore sicurezza e affidabilità . Una grande sfida che segna un passo importante verso un'infrastruttura più solida e duratura, mettendo al centro l’efficienza e la tutela degli utenti.

Ci vorranno 360 giorni e 3,3 milioni di euro per il secondo stralcio della prima fase di manutenzione straordinaria del ponte Corleone". Sono stati consegnati i lavori sulla struttura, nella carreggiata in direzione Trapani, che sono stati affidati dall'Anas al raggruppamento temporaneo d'imprese. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - corleone - fase - manutenzione

Ponte Corleone, riprogrammati i lavori in direzione Catania: si andrà avanti fino a luglio - L’ufficio Traffico e Mobilità del Comune ha emanato un’ordinanza per la riprogrammazione dei lavori sul Ponte Corleone, in direzione Catania, che proseguiranno fino a luglio.

Ponte Corleone. Consegnati lavori manutenzione straordinaria direzione Trapani; Ponte Corleone, via alla seconda fase della manutenzione: consegnati i lavori per la carreggiata in direzione Trapani; Ponte Corleone: nuova fase di lavori e modifiche alla viabilitĂ .

Ponte Corleone, via alla seconda fase della manutenzione: consegnati i lavori per la carreggiata in direzione Trapani - L'intervento del costo di oltre 3 milioni, che avrà una durata di 360 giorni, è stato affidato da Anas al raggruppamento temporaneo d'imprese "Consorzio stabile Infra. Lo riporta palermotoday.it

Ponte Corleone di Palermo, via ai lavori in direzione Trapani. Lagalla: “La sicurezza è una priorità irrinunciabile” - Sono stati consegnati i lavori del "secondo stralcio della prima fase della manutenzione straordinaria del ponte Corleone". Si legge su ilsicilia.it