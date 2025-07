I democratici Usa? Una grande tenda che resterà vuota

In un panorama politico spesso diviso tra parole vuote e azioni inefficaci, i democratici americani si ritrovano con una grande tenda che rimane tristemente vuota. Ken Martin, capo del Comitato democratico, ha risposto in modo insipiente a una domanda cruciale sulla "globalizzazione dell’Intifada", lasciando trasparire l’incapacità di affrontare tematiche complesse. I leader di ieri e di oggi sembrano condividere lo stesso fallimento: parlare tanto, ma agire poco.

Primus inter pares dei democratici tonanti in tv e insignificanti (caratteristiche comuni alla sinistra di là e di qua dell'Atlantico), Ken Martin, presidente del Comitato nazionale democratico, ha dato una risposta di scarsa efficacia e poca verve a una giornalista di Pbs News che gli chiedeva conto della "globalizzazione dell'Intifada", proposito tanto caro e mai smentito da uno dei suoi, il candidato sindaco democratico di New York Zohran Mamdani. «Esistono i democratici conservatori, centristi, progressisti come me e infine questa nuova tipologia di democratici di sinistra -ha detto Martin - Noi vinciamo perché siamo una coalizione, una grande tenda in cui si può dibattere».