Ventimiglia bimbo scomparso a Latte | i cani molecolari puntano a una zona sulle alture

A Ventimiglia, il cuore della comunità è in subbuglio: un bimbo di 5 anni, Alain, scompare misteriosamente dal camping di zona Latte. Oltre sessanta volontari e cani molecolari stanno stringendo le ricerche, puntando le loro attenzioni sulle alte alture. L’emozione si fa strada anche attraverso un audio con la voce commossa della madre, mentre tutti sperano in un lieto ritrovamento. La speranza non si spegne.

Oltre sessanta persone impegnate nella ricerca di Alain, il bimbo di 5 anni sparito dal camping in zona Latte. Un audio con la voce della mamma.

