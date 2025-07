Il Partito Democratico aderisce alla marcia per Srebrenica

ribadire il nostro impegno a promuovere pace, tolleranza e rispetto tra i popoli. La memoria di Srebrenica ci ricorda l'importanza di non dimenticare mai le atrocità del passato, affinché possano essere di monito per costruire un futuro più giusto e solidale. Uniamoci quindi in questo gesto di solidarietà e impegno civile, perché la memoria diventi azione concreta e duratura.

Il Partito Democratico di Piacenza parteciperà «con convinzione» alla marcia in memoria del massacro di Srebrenica, in programma domenica 13 luglio nel centro cittadino. «A trent’anni da una delle più gravi tragedie dell’Europa contemporanea, siamo presenti non solo per commemorare, ma per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: partito - democratico - marcia - srebrenica

Il Partito Democratico mobilita contro il blackout informativo Rai sui referendum - Il Partito Democratico lancia una mobilitazione per denunciare il "blackout informativo" della Rai sui referendum dell'8 e 9 giugno.

11 LUGLIO 1995, NON DIMENTICARE SREBRENICA (Un post di Umberto Mosso) E’ agosto 2013. Srebrenica sta a circa 150 km da Sarajevo, capitale della Bosnia - Erzegovina. La strada attraversa le montagne e tra saliscendi e curve ci vogliono più di tre or Vai su Facebook

Il Partito Democratico aderisce alla marcia per Srebrenica; Caos alla Camera, Delrio: “Grave intervento di Meloni su Ventotene, come l’Ungheria nazionalista”.

30/mo Srebrenica, in migliaia al Cimitero Memoriale di Potocari - Migliaia di persone dalle prime ore di stamane stanno affluendo al Cimitero Memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, per commemorare e rendere omaggio alle oltre 8 mila vittime del genocidio c ... Scrive msn.com

Nei boschi di Srebrenica, per non dimenticare: Donata Manciani e la marcia per la memoria - Attivista per la pace, fin dallo scoppio della guerra ha fatto parte del gruppo Varese per la Bosnia. Segnala varesenews.it