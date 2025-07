Puppo | Sinner deve evitare di andare al quinto Su di lui stiamo commettendo un errore

Il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si prospetta infuocato, ma c’è un dettaglio cruciale che potrebbe fare la differenza: Puppo avverte che Sinner deve evitare di andare al quinto set. La sua strategia e il suo approccio mentale saranno determinanti in questa finale storica di Wimbledon 2025, dove tutto può ancora succedere. Ma quali sono i rischi e le opportunità di questa sfida epica? Scopriamolo insieme.

Alle 17:00 di domenica 13 luglio, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale di Wimbledon 2025. Per il fuoriclasse spagnolo sarà la terza volta consecutiva dopo aver vinto le ultime due edizioni, il numero 1 al mondo si approccerà invece all'ultimo atto sulla celeberrima erba inglese per la prima volta in carriera. Di questo, ma anche di altri argomenti, ha parlato Dario Puppo in occasione dell'ultima puntata di TennisMania, rubrica quotidiana in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta dallo stesso Puppo insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. In prima battuta, il telecronista di Eurosport ha citato un dato statistico significativo: " E 'la terza volta nel 2025, ed è record nell'era Open, che la testa di serie numero uno e la testa di serie numero due si giocano la finale.