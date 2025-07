Aeroporto di Malpensa fermate 4 anarchiche | volevano boicottare il rimpatrio di uno straniero irregolare

Un tentativo di sabotaggio scuote l’aeroporto di Malpensa: quattro post anarchici su social network annunciavano un’azione di protesta contro il rimpatrio di un cittadino straniero irregolare, minacciando di bloccare il volo per Casablanca. La vigilanza delle forze dell’ordine ha prontamente intercettato questa minaccia, dimostrando ancora una volta come la sicurezza e la legalità siano prioritarie, garantendo che ogni atto di protesta resti nel rispetto delle regole e della sicurezza collettiva.

Milano, 12 luglio 2025 – La Digos della Questura di Varese, attraverso il monitoraggio di fonti aperte in collaborazione con la Digos di Milano, ha individuato alcuni post sui social network dove veniva pubblicizzata l’intenzione, da parte di gruppi di antagonisti, di effettuare una non meglio precisata azione di forza finalizzata a non far decollare un volo diretto a Casablanca, a bordo del quale vi sarebbe stato un cittadino straniero irregolare da rimpatriare. Quattro anarchiche al check in. In effetti, presso il salone partenze del Terminal 1, nei pressi dei banchi del check-in del volo Royal Air Maroc, il personale Digos ha intercettato quattro donne, provenienti da circuiti anarchici milanesi, in possesso di centinaia di volantini nei quali vi erano frasi che istigavano i passeggeri di quel volo a boicottare la partenza attraverso forme di protesta finalizzate a non far decollare il volo sul quale si trovava lo straniero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeroporto di Malpensa, fermate 4 anarchiche: volevano boicottare il rimpatrio di uno straniero irregolare

