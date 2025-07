Gutierrez Juve l’esterno del Girona scala posizioni | piace a Tudor per due principalmente per due motivi Le ultimissime

La Juventus guarda con interesse a Miguel Gutiérrez, giovane esterno del Girona che sta scalando posizioni nel radar bianconero. Tudor lo apprezza particolarmente per due motivi chiave, alimentando le speranze di un possibile arrivo in estate. Con le sue doti tecniche e la costanza nelle prestazioni, Gutiérrez potrebbe diventare il nuovo volto sulla fascia sinistra della Vecchia Signora. Scopriamo insieme le ultime novità sul suo futuro.

