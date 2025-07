Collegi universitari IPE a Napoli e Bari | al via il bando per le borse di studio

collegi universitari IPE a Napoli e Bari hanno aperto il bando per le borse di studio, offrendo un’opportunità concreta a studenti meritevoli. In un contesto in cui trovare un alloggio dignitoso e accessibile nel Sud Italia diventa sempre più difficile, queste iniziative rappresentano un supporto fondamentale. Per molti giovani, ciò significa poter continuare gli studi, vivere un’esperienza formativa completa e costruire un futuro senza rinunciare ai propri sogni.

In molte città del Sud Italia, trovare un alloggio dignitoso a costi accessibili rappresenta una sfida sempre più complessa per studenti universitari e famiglie. Alla crescente difficoltà abitativa si aggiunge l’aumento generalizzato dei costi della vita, che incide direttamente sulle possibilità di intraprendere o proseguire un percorso di studi lontano da casa. Per molti giovani, ciò significa rinunciare a esperienze formative importanti o affrontare con difficoltà il periodo universitario. In questo scenario, il Bando INPS 2025 si propone come una concreta opportunità di supporto. L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione e consente di accedere, a condizioni economiche agevolate, ai Collegi Universitari di Merito IPE di Napoli e Bari — le uniche strutture del Mezzogiorno riconosciute dal Ministero dell’Università come realtà d’eccellenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

