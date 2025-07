Raduno Roma i convocati di Gasperini | ci sono Dybala e Pellegrini fuori Solbakken

La Roma si appresta a dare il via alla nuova stagione con entusiasmo e aspettative. Domani, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, i convocati si raccoglieranno per il primo importante raduno ufficiale. Tra le sorprese e le certezze, spiccano Dybala e Pellegrini, mentre Solbakken resta fuori. Ecco la lista dei protagonisti che affronteranno questa avventura: pronti a scoprire le strategie e le novità che ci riserverà il campionato 2025/26.

La Roma si prepara a inaugurare la nuova stagione e lo farà ufficialmente domani, con il raduno agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati, un primo sguardo su quella che sarà la base di partenza del gruppo giallorosso per la stagione 202526. In porta, ci saranno Boer, De Marzi, Gollini, Svilar e il giovane Zelezny, mentre la linea difensiva comprenderà giocatori già noti come Mancini, Ndicka, Celik, Kumbulla e volti nuovi come Hermoso, Rensch, Salah-Eddine e Sangaré, a conferma di un reparto in fase di profonda trasformazione. A centrocampo figurano Cristante, Pellegrini, Pisilli e Baldanzi, oltre a Darboe, Romano e Koné, quest’ultimo pronto a giocarsi le sue carte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Raduno Roma, i convocati di Gasperini: ci sono Dybala e Pellegrini, fuori Solbakken

In questa notizia si parla di: raduno - roma - convocati - gasperini

Taekwondo, a Trappeto maxi raduno nazionale: 100 maestri e atleti si alleneranno in vista della coppa Italia a Roma - A Trappeto si preannuncia un maxi raduno nazionale di taekwondo, con oltre 100 maestri e atleti pronti a allenarsi in vista della Coppa Italia a Roma.

Osservati speciali, Roma in bilico Corriere dello Sport (J.Aliprandi) Dal 13 luglio diversi giocatori della Roma saranno sotto osservazione di Gasperini, chiamato a valutare chi potrà restare nel nuovo progetto. Pellegrini, ancora infortunato, dovrà riconquistarsi Vai su Facebook

Roma, i convocati per il raduno: c’è Hermoso, assente Solbakken; Roma, domani il raduno a Trigoria: ecco i convocati di Gasperini per il ritiro estivo; Il ritiro è alle porte, ecco i convocati di Gasp: il tecnico ne chiama ventinove.

Roma, domani il raduno a Trigoria: ecco i convocati di Gasperini per il ritiro estivo - Sono 29 i giocatori che prenderanno parte alla preparazione a Trigoria in questi primi giorni: presenti i rientri dai prestiti, out Solbakken ... Segnala msn.com

Roma, i convocati per il raduno: c’è Hermoso, assente Solbakken - Poche le sorprese, gli unici assenti sono Ola Solbakken e il giovane Jan Oliveras, mentre è presente Mario Hermoso. Si legge su gianlucadimarzio.com