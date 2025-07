Chiara Poggi video dell’autopsia in vendita online | il Garante ferma l’orrore

Un episodio inquietante scuote il mondo digitale: il video dell’autopsia di Chiara Poggi, proveniente dall’oscuro confine tra curiosità e rispetto per la privacy, è stato messo in vendita online. Il Garante della Privacy interviene con fermezza, bloccando immediatamente questa grave violazione. La tutela della dignità umana e della memoria meritano rispetto, e questa vicenda sottolinea l’importanza di un uso responsabile dei contenuti sensibili.

Il video dell’autopsia sul corpo di Chiara Poggi messo online a pagamento Lo fa sapere il Garante della privacy che contestualmente ha adottato, d’ufficio e in via d’urgenza, un provvedimento di “blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi”. Con lo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Chiara Poggi, video dell’autopsia in vendita online: il Garante ferma l’orrore

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

