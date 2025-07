Beffa pugliese sugli ovuli congelati | dopo un anno se li pagano le donne

In Puglia, la beffa sugli ovuli congelati si fa ancora più assurda: dopo un anno, le donne devono pagare di tasca propria. Con un fondo da 900.000 euro che copre solo le prime 12 mesi di crioconservazione, il sistema sembra pensato più a limitare i costi che a tutelare le future mamme. Intanto, Antonio Decaro si prepara alla candidatura regionale, ma con qualche ostacolo nel suo cammino politico. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il fondo da 900.000 euro copre solo le spese per i primi 12 mesi di crioconservazione.. Antonio Decaro, eurodeputato, già sindaco di Bari e delfino del governatore, è pronto a candidarsi alle regionali purché in lista non ci siano né l'ex magistrato né Nichi Vendola, dei quali teme l'influenza. Al Nazareno gongolano: più che vincere, a Elly Schlein preme liquidare i nemici..