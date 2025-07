Pioli nuovo allenatore della Fiorentina è ufficiale

La Fiorentina torna a fare grande fireworks con il ritorno di Stefano Pioli come nuovo allenatore! Dopo aver scritto pagine memorabili sia da calciatore sia da tecnico, Pioli è pronto a guidare i gigliati verso nuovi traguardi, firmando un contratto fino al 2028. Un ritorno carico di emozioni e ambizioni che entusiasma i tifosi viola: lunedì 14 luglio sarà il grande giorno in cui saluterà la sua nuova squadra.

La notizia era nota da tempo, ma ora è ufficiale: la Fiorentina comunica che “il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli “. Il tecnico emiliano torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019: ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Insieme alla prima squadra, saluterà i tifosi lunedì 14 luglio in occasione del Viola Carpet e, successivamente, incontrerà i giornalisti mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, all’interno del Wind Tre Media Center del Viola Park. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pioli nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale

