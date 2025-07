Monte di Procida spende banconote false da 100 nei negozi | arrestato 39enne

Un episodio che scuote Monte di Procida: un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato di utilizzare banconote false da 100 euro nei negozi della zona. La scoperta dei contanti contraffatti, nascosti in casa, ha portato all’arresto, rivelando un giro illecito che coinvolge circa 2.000 euro falsificati. Un episodio che mette in luce l’importanza di vigilare e difendersi dalle truffe finanziarie, ricordandoci quanto sia fondamentale la legalità.

A casa aveva nascosti circa 2mila euro in contanti di soldi tutti contraffatti L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Monte di Procida, spende banconote false da 100 nei negozi: arrestato 39enne

In questa notizia si parla di: monte - procida - spende - banconote

A Pozzuoli scuole chiuse il 14 maggio per il terremoto, aperte a Bacoli e Monte di Procida - Domani, 14 maggio, le scuole di Pozzuoli rimarranno chiuse per consentire ulteriori controlli dopo il recente terremoto.

Monte di Procida, spende banconote false in negozi: arrestato 39enne; Castellammare di Stabia, controlli sulle spiagge: denunciato 62enne, gestiva lido abusivo; Monte di Procida, spende banconote false da 100 nei negozi: arrestato 39enne.

Monte di Procida, spende banconote false in negozi: arrestato 39enne - È stato un acquisto in un negozio di casalinghi a tradire un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, finito in manette ... Si legge su pupia.tv

Monte di Procida: banconote false, 39enne arrestato - Il negoziante ha compreso subito che la banconota da 100 euro consegnata fosse contraffatta e ha allertato i Carabinieri. Secondo reportweb.tv