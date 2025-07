Gli allevamenti intensivi violano i diritti umani | sentenza storica in Galizia

Una sentenza storica in Galizia apre una nuova frontiera nella tutela dei diritti umani e degli animali. L'Alta Corte ha condannato il governo regionale e la Confederazione Miño-Sil per aver gestito in modo irresponsabile le acque contaminate dagli allevamenti intensivi, riconoscendo così un legame tra pratiche industriali e violazioni dei diritti fondamentali. Una decisione che potrebbe cambiare il volto dell'allevamento intensivo in tutta Europa. Continua a leggere.

L'Alta Corte ha condannato il governo regionale e la Confederazione Miño-Sil per la cattiva gestione delle acque, contaminate dagli scarichi degli allevamenti intensivi. Le autorità dovranno pagare 30 mila euro a ogni cittadino della zona. E' la prima volta in Europa che il trattamento riservato agli animali che vengono allevati intensivamente viene associato a una violazione dei diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

