Chiara Poggi il nuovo dna | Ecco chi era sulla scena del crimine

Chiara Poggi, il volto di un caso che ha catturato l’Italia, torna sulla scena del crimine con un nuovo DNA che potrebbe rivoluzionare le indagini. Dopo mesi di stallo e ipotesi ormai scontate, l’analisi genetica rappresenta la carta a sorpresa che tutti attendevano. Questa scoperta potrebbe essere la svolta decisiva per svelare finalmente la verità dietro l’omicidio di Chiara, aprendo nuove piste e risposte finora sfuggite.

Proprio nel momento in cui la nuova inchiesta - che finora ha fatto tanto rumore, ma senza mai fare veramente il bott o- sul delitto di Garlasco sembrava in una fase di stallo, senza elementi nuovi, con poche risposte scientifiche e con un incidente probatorio “prevedibile” e quasi “banale”, ecco quello che molti si aspettavano. E cioè la carta a sorpresa, la novità che spiazza, la svolta che potrebbe cambiare la storia dell’omicidio di Chiara Poggi - uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007 - delineando un nuovo futuro per Alberto Stasi (l’ex fidanzato condannato a 16 anni nel 2015) e chiarendo meglio la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nuovo indagato per concorso in omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it