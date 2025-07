Pioli Fiorentina ufficiale il ritorno in Serie A dell’ex Inter | il comunicato del club Viola

Stefano Pioli torna in grande stile in Serie A, questa volta sulla panchina della Fiorentina. Dopo aver guidato grandi club come Inter, Milan e Lazio, l’ex allenatore nerazzurro si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Toscana. Il club Viola ha ufficializzato il suo arrivo, accogliendo con entusiasmo le parole di Commisso. Un ritorno che promette emozioni e successi: Stefano Pioli è pronto a fare la differenza.

. L’annuncio dei toscani e le parole di Commisso. Dopo le sue esperienze sulle panchine di Inter, Milan, Lazio e non solo, Stefano Pioli torna ufficialmente in Italia e in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico era rimasto senza squadra dopo l’addio ai sauditi dell’Al Nassr arrivato in estate. Stefano Pioli è l’allenatore della Fiorentina??? #forzaviola #fiorentina pic.twitter.comI2grM8QAzx — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 12, 2025 Il comunicato della Viola e le parole di Commisso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pioli Fiorentina, ufficiale il ritorno in Serie A dell’ex Inter: il comunicato del club Viola

In questa notizia si parla di: inter - pioli - fiorentina - ufficiale

Fiorentina, Pioli vuole un regista. Occhi in casa Inter per Asllani - La Fiorentina di Pioli punta a rinforzare il centrocampo con un regista di livello, guardando anche all’Inter per Asllani.

Ora è ufficiale: Stefano #Pioli è il nuovo allenatore della #Fiorentina. Si tratta di un ritorno per il parmense. Vai su X

"Si vede che Pradè ama la proprietà della Fiorentina. Un lavoro straordinario fatto con Pioli, si è creata una magia con Kean. Tra Bologna e Firenze scelgo…”. L'intervista all'ex centrocampista Vai su Facebook

Fiorentina e Pioli bussano in casa Inter per un centrocampista. Ma i nerazzurri sparano alto; Fiorentina, ufficiale: Pioli è il nuovo allenatore. Firma fino al 2028, ecco lo staff completo; Pioli-Fiorentina, ufficiale la risoluzione con l'Al Nassr: cosa manca ora.

Pioli nuovo allenatore della Fiorentina, è ufficiale - La notizia era nota da tempo, ma ora è ufficiale: la Fiorentina comunica che "il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli". Da lapresse.it

UFFICIALE - Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina: firmato contratto fino al 2028 - Nassr, adesso c'è l'ufficialità: "ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra ... Lo riporta fcinternews.it