Volley femminile Mondiali Under 19 | Italia superata 3-2 dagli USA ai quarti di finale

La giovane nazionale italiana under 19 di volley femminile ha intensamente lottato, ma si è dovuta arrendere agli USA ai quarti di finale dei Campionati del Mondo, con un combattuto 3-2. Dopo un percorso impeccabile finora, questa eliminazione rappresenta una delusione, ma anche un'opportunità di crescita per le future stelle del volley azzurro. La passione e il talento delle ragazze italiani continueranno a brillare, pronti a tornare più forti di prima.

La Nazionale italiana under 19 di volley femminile non trova la settima vittoria in altrettante partite ai Campionati del Mondo di categoria e viene eliminata dalla rassegna iridata. Italia eliminata dalla rassegna iridata. La nazionale under 19 femminile non trova la settima vittoria in altrettante partite ai Campionati del Mondo di categoria, in corso di svolgimento tra Serbia e Croazia, ed esce ai quarti di finale. Alla SD Dvorana Gradski VRT Small Hall di Osijek (Croazia) le ragazze di Roberta Maioli si arrendono, dopo una partita giocata ad altissimi livelli, al tie-break 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15) agli USA. 🔗 Leggi su Sportface.it

