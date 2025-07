Cgia | con dazi Usa un costo fino a 12mld

L'Italia, con la sua forte vocazione all'export, si trova ancora una volta in bilico tra opportunità e rischi. Secondo le stime della Cgia, i dazi USA potrebbero costarle fino a 12 miliardi di euro in mancate esportazioni, se le tariffe dovessero aumentare del 20%. Un impatto che sottolinea quanto sia cruciale difendere le nostre eccellenze sui mercati internazionali, preservando la crescita e l’occupazione nel nostro Paese.

12.50 Se i dazi di Trump dovessero restare uguali a oggi costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro di mancate esportazioni. Se, invece, le tariffe doganali dovessero salire del 20%, il danno economico ammonterebbe fino a 12mld. Queste le stime della Cgia (Confederazione Generale Italiana Artigianato) in base alle elaborazioni fatte mesi fa da Ocse (Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico). L'Italia ha forte vocazione all'export verso gli Usa: nel 2024 la dimensione economica è stata pari a 64,7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: cgia - dazi - 12mld - costo

Cgia, costo dei dazi Usa fino a 12 miliardi di euro - Gli effetti dei dazi statunitensi sull’Italia sono più che mai evidenti, con potenziali perdite che potrebbero raggiungere fino a 12 miliardi di euro.

Cgia: feste e ponti pesano sul Pil quanto i danni possibili dei dazi; Due giorni di “ponte” ci costano 12 miliardi di Pil.

Cgia, costo dei dazi Usa fino a 12 miliardi di euro - Nel caso i dazi imposti da Trump dovessero rimanere gli stessi di oggi costerebbero all'Italia 3,5 miliardi di euro di mancato export. Lo riporta ansa.it

Dazi Trump, quanto ci costeranno? Danni fino a 12 miliardi per l'Italia, Sud in ginocchio (non la Puglia) - Le stime - Cosa cambia (e come) per le aziende, l'analisi della Cgia di Mestre se i dazi di Trump fossero al 20% ... Segnala affaritaliani.it