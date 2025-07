Griglia di partenza Superbike GP Gran Bretagna 2025 | Superpole di Razgatlioglu secondo Bulega

Nella suggestiva cornice di Donington, il weekend del Gran Bretagna 2025 si apre con una Superpole ricca di emozioni e sorprese. Toprak Razgatlioglu conquista la prima posizione con un tempo impressionante di 1’24.827, tallonato da vicino da Nicolò Bulega e Alex Lowes. La griglia di partenza promette un duello serrato, pronto a infiammare il circuito e regalare spettacolo ai tifosi di tutto il mondo. Ecco come si schiera la top 3:

A Donington si è disputata la Superpole valida per il GP della Gran Bretagna del Mondiale 2025 di Superbike: partenza al palo per il turco Toprak Razgatlioglu, che risulta il piĂą veloce in 1'24.827, andando a precedere l'italiano Nicolò Bulega, secondo a 0.119, ed il britannico Alex Lowes, terzo a 0.147. Superbike: Razgatlioglu strappa la pole a Donington. Bulega secondo GRIGLIA DI PARTENZA GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2025. 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'24.827 7 170,733 276,2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1'24.946 0.119 0.