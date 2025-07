Climatizzate le stanze dell' Ospedale di Comunità di Sansepolcro

In un’estate che si preannuncia tra le più calde di sempre, la tutela dei più fragili diventa una priorità assoluta. L’ASL Toscana sud est ha infatti climatizzato le stanze dell’Ospedale di Comunità di Sansepolcro, garantendo comfort e sicurezza alle persone più vulnerabili. Un intervento che dimostra come la salute e il benessere siano al centro delle politiche sanitarie, rafforzando il nostro impegno verso una cura attenta e umana.

Arezzo, 12 luglio 2025 – L'ASL Toscana sud est ha realizzato l'intervento per tutelare le persone fragili dalle alte temperature di questa estate torrida. Per proteggere le persone più fragili ospitate all'Ospedale di Comunità di Sansepolcro dalla temperatura record di quest'estate l'ASL Toscana sud est ha climatizzato le stanze della struttura. Altrettanto è stato fatto per gli ambienti utilizzati dal personale, così da rendere il loro lavoro più confortevole. "Alleviare la sofferenza", spiega il Direttore Zona-Distretto Valtiberina Dottor Giampiero Luatti, "è una nostra priorità, gli utenti dell'ospedale di Comunità sono prevalentemente persone anziane con malattie croniche in fase di riacutizzazione che hanno bisogno di essere assistiti in un ambiente protetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it