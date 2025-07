Italia-Europa patto sulle spese militari Incontro tra la Premier Meloni e il Commissario Europeo per l' economia Dombrovskis

L’Italia si impegna a rafforzare la propria difesa in un contesto europeo sempre più ambizioso. Durante l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il commissario europeo per l’economia Dombrovskis, è emersa la necessità di modernizzare logistica e forniture militari, con l’obiettivo di raggiungere il 5% del PIL dedicato alla difesa. Un passo importante che richiederà uno sforzo economico senza precedenti per tutti gli Stati membri, aprendo nuove sfide e opportunità per il nostro Paese.

Acclarata dall'Unione Europea la necessità di ammodernare logistica e forniture per la Difesa, spetta ora ai singoli Stati trovare le risorse per aumentare la spesa fino alla soglia del 5 per cento del PIL. Uno sforzo economico più che impegnativo se si pensa che la precedente percentuale pari al 2% concordata in sede Nato non era stata ancora raggiunta da tutti. Così l'idea, pioniere il governo di Giorgia Meloni, di scorporare gli investimenti per il riarmo - almeno per gli Stati ad alto deficit - dal patto di stabilità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia-Europa,"patto"sulle spese militari."Incontro tra la Premier Meloni e il Commissario Europeo per l'economia Dombrovskis

In questa notizia si parla di: patto - meloni - italia - europa

Meloni s’infuria con Macron: basta giochetti (atomici). E ora sogna il patto con Merz per silurare Parigi e far saltare l'asse francese con Berlino - RETROSCENA - Giorgia Meloni si infuria con Macron e dichiara guerra ai "giochi atomici" del presidente francese. Mentre sogna un patto con Merz per ridisegnare gli equilibri europei, il futuro dell'asse franco-tedesco è in bilico.

Il Patto piange All'Aja e a Bruxelles Meloni cerca di accorciare le distanze tra Ue e Usa. Se sul 5 per cento del Pil in difesa e sicurezza la premier ha gelato gli alleati leghisti, in Europa chiede la revisione delle regole del Psc che penalizzano i Paesi in procedu Vai su X

Immigrazione, l’Ue certifica il valore del patto Italia-Albania; Il governo Meloni sta per cedere sul patto Ue-Mercosur: ultime resistenze per farlo digerire agli agricoltori (di G. Ucciero); Piano Mattei per l'Africa, asse Italia-Ue: Meloni annuncia piano per debito da 1,2 mld.

Meloni, ecco il patto con l'Ue sulle spese per difesa e sicurezza - L'incontro a Palazzo Chigi tra la premier e il commissario europeo all'Economia Dombrovskis. Scrive msn.com

Meloni durissima con Bruxelles: fuori le spese per la difesa dal Patto di Stabilità o l'Italia bloccherà tutto in Europa - "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chi ... Come scrive affaritaliani.it