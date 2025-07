Regno Unito | Sinner vince semifinale del singolare maschile a Wimbledon e avanza in finale

Un’icona del tennis italiano conquista Wimbledon: Jannik Sinner si impone sulla leggenda Novak Djokovic nella semifinale di singolare maschile, scrivendo un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Con tenacia e talento, l’italiano avanza con decisione verso la finale, pronto a lasciare il segno nel prestigioso torneo britannico. La sfida è appena iniziata, e il mondo aspetta di vedere fino a dove può arrivare Sinner in questa emozionante avventura.

Jannik Sinner festeggia la vittoria nella semifinale del singolare maschile tra l'italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic ai Campionati di tennis di Wimbledon, a Londra, nel Regno Unito, l'11 luglio 2025. Jannik Sinner colpisce una risposta durante la semifinale del singolare maschile tra l'italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic ai Campionati di tennis di Wimbledon, a Londra, nel Regno Unito, l'11 luglio 2025. Jannik Sinner colpisce una risposta durante la semifinale del singolare maschile tra l'italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic ai Campionati di tennis di Wimbledon, a Londra, nel Regno Unito, l'11 luglio 2025.

Sinner, cosa c'è dietro l'inizio choc nella semifinale: il dialogo con l'allenatore e il freddo. «Non salta» - Jannik Sinner si trova ad affrontare un inizio choc nella semifinale degli Internazionali, mentre il freddo pungente sembra influenzare il suo gioco.

#Wimbledon L'alba di una nuova giornata di sfide. Azzurri impegnati negli ultimi due match dei quarti del singolare maschile: #Sinner-#Shelton, #Cobolli-#Djokovic. In caso di vittoria degli italiani, derby per un posto in finale. Già decisa l'altra semifinale: #Fri Vai su X

#Wimbledon Si avvicina l’ultimo miglio con i Fab Four di questa edizione: oggi le due semifinali del singolare maschile. #Sinner sarà in campo contro #Djokovic e #Fritz affronterà #Alcaraz Emilio Mancuso #GR1 Vai su Facebook

