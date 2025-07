La 9 di Dovbyk e il peso dei simboli | tra leggenda cinema e consacrazione

La 9 di Dovbyk e il peso dei simboli tra leggenda, cinema e consacrazione. Ci sono momenti in cui un gesto apparentemente semplice cela un universo di significati profondi. Come cambiare numero di maglia? Per molti è solo un dettaglio, per altri diventa un’icona di identità e passione. Artem Dovbyk, alla vigilia della sua seconda stagione con la Roma, ha scelto di abbandonare la 11 per indossare la 9. E non è una decisione casuale, né puramente tecnica. È una dichiarazione di intenti, un gesto carico di storia e futuro

Ci sono momenti in cui un gesto all'apparenza semplice, quasi banale, cela in realtà un intero universo di significati. Come cambiare numero di maglia. Una scelta che per molti è solo un dettaglio anagrafico, per altri diventa identità , dichiarazione d'intenti, rito di passaggio. Artem Dovbyk, alla vigilia della sua seconda stagione alla Roma, ha lasciato la numero 11 per prendere la 9. E non è una scelta casuale, né tecnica, né estetica. È una presa di posizione. È una richiesta di rispetto. È – forse – l'inizio di una rinascita. Come nel baseball, anche nel calcio la maglia è anima. Nel 1996, Tony Scott firmava The Fan, uno dei film più disturbanti e affascinanti mai girati sul mondo dello sport.

The 9 – Il mito: Dovbyk, identità e rinascita alla Roma.

