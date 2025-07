Incredibile Milan sfuma l’affare già chiuso | ha scelto un’altra destinazione

In un'estate di grandi aspettative, il Milan vede sfumare un affare già dato per certo: il giocatore ha scelto un'altra destinazione, lasciando il club rossonero con l'amaro in bocca. Dopo aver cercato di chiudere rapidamente l'accordo, le speranze si scontrano con la realtà. La sessione di mercato si protrae irrisolta, alimentando l'incertezza e la voglia di riscatto in vista di una stagione che si preannuncia complicata.

Il club rossonero era intenzionato a chiudere il colpo in tempi brevi, ma il giocatore ha preferito un'altra destinazione: gli sviluppi della vicenda. Il Milan non è ancora riuscito a chiudere un affare in questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri ripartono da una stagione difficile, dove hanno chiuso fuori dalle coppe europee. La vittoria della Supercoppa Italiana contro l'Inter è stata una parentesi in un'annata disastrosa, che ha portato al cambio allenatore da Fonseca a Conceiçao e a una serie di brutte disfatte.

