Bollette AMAP a Monreale | l’assessore Oddo chiarisce e si impegna per soluzioni concrete

L’amministrazione di Monreale si impegna a chiarire le recenti polemiche sulle bollette AMAP, con l’assessore Oddo che spiega le ragioni del cambio all’ATI e promette soluzioni concrete per i cittadini. In un momento di incertezze, la trasparenza e l’impegno diventano fondamentali per riconquistare la fiducia della comunità. Scopri come l’amministrazione intende affrontare questa sfida e garantire servizi più equi e trasparenti.

L'Assessore Oddo del Comune di Monreale risponde alle critiche sulle bollette AMAP, spiegando le ragioni del passaggio all'ATI L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Bollette AMAP a Monreale: l’assessore Oddo chiarisce e si impegna per soluzioni concrete

In questa notizia si parla di: bollette - amap - monreale - assessore

Le prime bollette AMAP sono un salasso a Monreale, PD all’attacco: “Fallimento evidente” - Le prime bollette Amap a Monreale sono un vero salasso, scatenando forti polemiche tra cittadini e politica.

Bollette idriche, Oddo: “Dubbi e perplessità sui criteri seguiti da Amap”; Monreale, le associazioni Convivi l’Autismo e Diversa Mente hanno finalmente una sede; Caro bollette idriche, il Pd attacca: “Sportello fantasma, cittadini nel caos”.

Bollette Amap, il Pd di Monreale: “Il fallimento è evidente, ora si torni alla gestione in house” - Dura presa di posizione del gruppo consiliare Dem quando ai cittadini vengono recapitati esosi avvisi di pagamento MONREALE, 28 giugno – “Avevamo ragione: ... Lo riporta monrealenews.it

Bollette idriche, Oddo: “Dubbi e perplessità sui criteri seguiti da ... - Domani l’assessore incontrerà l’azienda nel tentativo di fare chiarezza su una vicenda che ha destato parecchie preoccupazioni. Riporta monrealenews.it