Spaccio sul lungomare trovato con la ' coca' e 700 euro in contanti | pusher in manette

Notizie di cronaca che scuotono la riviera: un pusher di 24 anni è stato arrestato sul lungomare di Riccione, trovato con cocaina e 700 euro in contanti. Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha smascherato il giro di droga, assicurando maggiore sicurezza per cittadini e turisti. La lotta contro lo spaccio prosegue senza sosta, rafforzando il senso di sicurezza della comunità e dimostrando che nessuno è al di sopra della legge.

I Carabinieri della compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un 24enne di origini albanesi accusato dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Venerdì sera, intorno alle 22:00, i militari - nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: spaccio - lungomare - trovato - coca

Spaccio di droga sul lungomare: arrestati due stranieri, uno è minorenne - Due stranieri, tra cui un minorenne, sono stati arrestati sul lungomare di Salerno dagli agenti della Squadra Mobile, sorpresi mentre cedevano hashish a un giovane georgiano.

Spaccio sul lungomare, trovato con la 'coca' e 700 euro in contanti: pusher in manette; Falconara, sballo alla festa, blitz nello chalet: baby pusher trovato con la cocaina; Cocaina in tasca ed erba nell'auto, pusher 28enne denunciato.

Spaccio sul lungomare di Riccione: nella sua stanza d'hotel nascondeva 20 "palline" di cocaina - Un 24enne albanese è stato arrestato, nella tarda serata di ieri (venerdì 11 luglio), dopo essere stato sorpreso a vendere una dose di cocaina sul lungomare di Riccione. Scrive altarimini.it

Fano, lo spaccio come dopolavoro: due arresti. Sono operai ventenni sorpresi a cedere cocaina sul lungomare - Ieri mattina l’udienza di convalida a seguito dell’arresto di sabato sera. Riporta msn.com