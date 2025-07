Alberto Costa Juventus canale aperto con lo Sporting Lisbona | cosa può succedere dopo che la prima offerta è stata rifiutata Il punto

Alberto Costa, giovane talento della Juventus, continua a essere al centro di un vivace gossip di mercato. Dopo il rifiuto della prima offerta dello Sporting Lisbona, le possibilità che il trasferimento vada in porto sono ancora tutte da scoprire. La Juve valuta attentamente le prossime mosse, ma la situazione rimane incerta: cosa succederà ora? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti sul futuro di Costa e sulle strategie dei bianconeri.

sul suo futuro. Il futuro di¬† Alberto Costa ¬†alla¬† Juventus ¬†rimane in bilico. Secondo quanto riportato da¬† Tuttosport, la¬† Juve ¬†ha recentemente rifiutato la prima offerta dello¬† Sporting Lisbona ¬†per il giovane terzino destro portoghese, chiedendo una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Nonostante il rifiuto, la trattativa non si √® chiusa e, anzi, ha aperto un canale di dialogo tra le due societ√†, che continueranno a negoziare nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Alberto Costa Juventus, canale aperto con lo Sporting Lisbona: cosa pu√≤ succedere dopo che la prima offerta √® stata rifiutata. Il punto

In questa notizia si parla di: offerta - prima - costa - juventus

Napoli, accordo con Sudakov. La prima offerta di Manna, la risposta dello Shakhtar Donetsk - Il Napoli punta forte su Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione.

Alberto Costa gi√† in partenza? L'esterno portoghese, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes per 12,5 + 2,5 di bonus, potrebbe avere gi√† terminato la sua avventura con la maglia della Juventus. √ą arrivata, infatti, un'offerta da parte dello Sporting Lisbo Vai su Facebook

?Non c'è accordo tra #Juve e #Sporting per Alberto #Costa. C'è ancora distanza tra i due club (i bianconeri vogliono almeno 20mln), i nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni. Lato calciatore: c'è apertura alla destinazione (ma prima dovranno trovar Vai su X

Offerta dello Sporting per Alberto Costa: Juve pronta a chiudere la plusvalenza?; Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona: la Juve valuta l’offerta, cifre e dettagli della trattativa; Juventus, accelerata per Alberto Costa del Vitoria Guimaraes.

Gazzetta - Juventus, lo Sporting presenta una nuova offerta per Alberto Costa - La Juventus sta lavorando al mercato in uscita prima di poter affondare altri colpi in entrata dopo l'arrivo ormai oltre una settimana fa di Jonathan David. Segnala ilbianconero.com

Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona: la Juve valuta l‚Äôofferta, cifre e dettagli della trattativa - Il laterale portoghese può lasciare Torino dopo soli sei mesi: trattativa in corso con lo Sporting, possibile effetto domino su Conceicao ... Lo riporta calciomercato.com