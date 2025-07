Un video dell’autopsia di Chiara Poggi in vendita online | bloccato da Garante della Privacy rischio sanzioni

Il Garante della Privacy ha bloccato la vendita online di un video dell’autopsia di Chiara Poggi, sollevando preoccupazioni sulla tutela della dignità e del rispetto della vittima. La decisione sottolinea l'importanza di proteggere i diritti individuali anche in casi di grande risonanza, evidenziando come la sensibilità pubblica debba essere sempre bilanciata con il rispetto per le persone coinvolte. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversia.

Il Garante della privacy ha adottato un provvedimento di blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online a pagamento un video con le immagini dell'autopsia di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a Garlasco nel 2007. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: autopsia - garante - privacy - chiara

