Messicano indagato per truffa scovato su una nave da crociera agenti camuffati da passeggeri lo arrestano

Durante una rilassante crociera con la famiglia, un messicano indagato per truffa è stato scovato e arrestato dagli agenti in borghese travestiti da passeggeri. Mentre si godeva il viaggio, la sua tranquillità è stata interrotta bruscamente: il suo arresto al porto di Palermo ha svelato un mandato internazionale legato a un’inchiesta per frode. La vicenda ricorda quanto nulla sia scontato, nemmeno in un contesto di vacanza.

Si stava godendo un viaggio in crociera con la famiglia quando sono arrivati gli agenti in borghese che lo hanno bloccato e portato al Pagliarelli: sulla sua testa pendeva un mandato di arresto internazionale spiccato in relazione a un'inchiesta per frode. La polizia ha arrestato lunedì scorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: agenti - crociera - messicano - indagato

Messicano indagato per truffa scovato su una nave da crociera, agenti camuffati da passeggeri lo arrestano; Palermo, scende da nave crociera: uomo d'affari messicano arrestato; Arrestato a Palermo truffatore messicano, era arrivato a bordo di una nave da crociera.

Messicano indagato per truffa scovato su una nave da crociera, agenti camuffati da passeggeri lo arrestano - Si tratta di Jose Antonio Gonzalez Martinez, 54 anni, nato in Sud America ma residente in Spagna. Secondo palermotoday.it

Palermo, scende da nave crociera: uomo d'affari messicano arrestato - MSN - I poliziotti della frontiera marittima di Palermo hanno arrestato un uomo d'affari messicano appena sceso da una nave da crociera al porto del capoluogo siciliano. msn.com scrive