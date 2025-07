Controlli straordinari della Polizia Stradale a Salerno | 28 multe 13 patenti ritirate

La sicurezza stradale a Salerno si rafforza con controlli straordinari della Polizia Stradale, che hanno portato al ritiro di 13 patenti e alla multa di 28 trasgressori. Gli agenti hanno focalizzato l’attenzione sulle condotte rischiose, come l’uso improprio di telefoni e dispositivi durante la guida, per garantire autostrade più sicure. Un impegno costante che dimostra quanto la prevenzione sia fondamentale per tutelare tutti gli utenti della strada.

Gli agenti della Polizia di Stato della Stradale di Salerno hanno svolto mirati controlli di legalità concentrando l’attenzione sulle condotte di guida scorrette che maggiormente costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale. La guida con apparecchi radiotelefonici, smartphone e dispositivi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

