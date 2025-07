La Giunta Tarasconi compie tre anni e pubblica un bilancio di metà mandato

La giunta Tarasconi celebra tre anni di impegno e innovazione con la pubblicazione del Bilancio di metà mandato, un documento trasparente e accessibile che riassume i progressi e le sfide affrontate. Online su www.comune.piacenza.it, in meno di 50 pagine pensate per dispositivi mobili, il bilancio offre uno sguardo chiaro sui progetti avviati e le linee strategiche, rafforzando il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. È un passo importante verso una Piacenza sempre più partecipativa e informata.

