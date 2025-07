Ruba l' acqua dalla Reggia di Caserta per irrigare i campi | arrestato

In un panorama segnato da scarse precipitazioni, la Reggia di Caserta si trova ad affrontare una crisi idrica senza precedenti. Tuttavia, il problema si aggrava ulteriormente a causa di un grave episodio di furto d’acqua, perpetrato da un 58enne che ha rubato dal patrimonio storico per irrigare i propri campi. Un gesto che mette in luce le sfide di tutela e sostenibilità di uno dei tesori più amati d’Italia.

Arriva pochissima acqua dall’alta cascata del Torrione e nelle vasche, e ancora meno è quella disponibile per irrigare gli enormi prati, ormai ingialliti, ma quest’estate alla Reggia di Caserta la carenza idrica non è dovuta solo alle scarse precipitazioni e all’esigua portata dell’acquedotto, ma anche e, forse soprattutto, all’ingente e costante furto d’acqua realizzato da un 58enne. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ruba l'acqua dalla Reggia di Caserta per irrigare i campi: arrestato

Carenza d'acqua alla Reggia, Iodice: "Pesci a rischio nelle vasche e turisti delusi" - La reggia di Caserta, simbolo di maestositĂ e storia, si trova oggi a fronteggiare una grave emergenza: la carenza di acqua mette a rischio i pesci nelle vasche e delude i visitatori.

