Adua Del Vesco sull’ex Gabriel Garko | “Era tutto finto | non è stato semplice”

(Di sabato 24 settembre 2022) Dopo il comig out al Grande Fratello Vip, avvenuto nel 2020,ha parlato della sua vita privata conDel, anche nella trasmissione di Silvia Toffanin. «Le relazioni che sono state raccontate sui giornali venivano costruite perché il sistema lo impone – ha detto-. Se fossisincero, non avrei fatto il lavoro che sognavo da piccolo. O facevo così, o non potevo realizzare il mio sogno. Mi èimposto. All’inizio ho giocato e poi sono rimasto incastrato, non ho mai fatto un torto a nessuno se non a me stesso». Sulla storia finta conDelha rivelato: «Io enon ci vedevamo mai, erano solo foto sui giornali». L’attore ...

tsunamidieci : oggi pomeriggio a verissimo rosalinda adua cannavò del vesco - infoitcultura : Rosalinda Cannavò, quando era Adua del Vesco ed aveva una relazione finta con Gabriel Garko - elefantino_ : Ciao #zengavò, ma Rosalinda ha mai detto come mai non ha mai modificato il suo nome su Instagram ma ha lasciato “Adua del Vesco”? - candemet8992 : Ginevra ci crede proprio tanto quando canta, qualcuno le dica che può ambire al massimo ad un concerto davanti alla… - zazoomblog : Rosalinda Cannavò quando era Adua del Vesco ed aveva una relazione finta con Gabriel Garko: cosa accadeva e perché… -

diamocitu!', si deve essere imbattuto in cassonetti stracolmi di ogni genere di rifiuto, con buona pace per la differenziata. Rosalinda Cannavò choc a Verissimo: 'non esiste più. Quella che ...Lo dimostrano le paroleballerino che, ospite a Oggi è un altro giorno , ha confidato un aspetto rimasto finora segreto della morte della mamma. Rosalinda Cannavò choc a Verissimo: 'non ...Entra nel vivo il programma condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 il sabato e la domenica: ospiti prestigiosi ed interviste confidenziali ...Adua, attrice 28enne nata a Messina, è nota per il suo ruolo ne L’Onore e Il Rispetto. È uscita dall’anoressia dopo aver frequentato l’ormai ex fidanzato Giuliano. Ex copertura di Gabriel Garko, Adua ...