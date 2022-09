"L'ho uccisa io, non mi importa". Il padre di Saman confessa l'omicidio (Di venerdì 23 settembre 2022) L'uomo avrebbe confessato il delitto al telefono con un familiare, non sapendo di venire intercettato. Il padre risulta ancora latitante: "L'ho uccisa per il mio onore, per la mia dignità" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) L'uomo avrebbeto il delitto al telefono con un familiare, non sapendo di venire intercettato. Ilrisulta ancora latitante: "L'hoper il mio onore, per la mia dignità"

