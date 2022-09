Joe comanda | Giorgia esegue Avanti con la guerra in Ucraina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 settembre 2022) Non ha ancora varcato il portone di Palazzo Chigi cheMeloni ha già capito come deve governare. E almeno su due punti non intende discostarsi dalla linea di Mario Draghi. Dal no allo scostamento di bilancio a una politica estera al servizio degli americani, la leader di Fratelli d’Italia raccoglie il testimone dal premier uscente. Non ha ancora varcato il portone di Palazzo Chigi cheMeloni ha già capito come deve governare La ferma posizione filo Nato e anti Russia manifestata negli ultimi mesi da Meloni, in relazione allain, è infatti in perfetta sintonia con quella difesa a spada tratta dall’ex banchiere. Se sull’Europa tentenna guardando più che a Bruxelles a Budapest, sulla necessità di mantenere solidi i rapporti dell’Italia con gli Stati Uniti. Meloni non ha riserve. “Penso non ci ...