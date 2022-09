Giugliano | truffa delle “Poste Italiane” in una camera d’albergo | due arresti

puntomagazine : Centralino della #truffa in una camera d’albergo a #Giugliano località #Varcaturo. 2 persone arrestate dai… -

Punto! Il web magazine

...indagine del sostituto procuratore Assuna Tillo e della guardi di finanza su una presuntaai ... di Montesarchio, Hicham ElhaJjy, 43 anni, di Rotondi, Griselda Nikolla, 35 anni, di, ...... di via Livio Andronico a Napoli, di via Nuovo Arbusto a Marano, in via Epitaffio a, in ... il commercialista sostiene di essere estraneo all'ipotesi di unacosì come è stata ipotizzata ... Centralino della truffa in una camera d'albergo a Giugliano, arrestati BELLONA – Il commerciante 54enne Vincenzo N. originario di Bellona, è stato condotto in carcere. Era ricercato per una serie di reati, commessi tra il 2009 e il 2021. L’uomo, noto per vendere la sua m ...alVolante non si assume alcuna responsabilità sull’esito delle transazioni e sul loro contenuto. Per difenderti dalle truffe, leggi QUI. Cliccando il tasto “invia il messaggio”, autorizzi il sito Annu ...