Dl aiuti, resta il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici: cosa prevede il decreto (Di venerdì 23 settembre 2022) All'approvazione di un emendamento al decreto aiuti bis volto ad abolire il tetto degli stipendi dei manager per le figure apicali della Pa e delle Forze dell'ordine aveva fatto seguito un rimpallo delle responsabilità tra i partiti e il disappunto del presidente del consiglio Mario Draghi. Irritazione che oggi si è riflessa nel dietrofront del governo: nonostante l'approvazione delle Commissioni riunite di Bilancio e Finanze a Palazzo Madama dello scorso 13 settembre, la deroga al tetto degli stipendi sarà eliminata, e dunque non entrerà mai in vigore. Il decreto aiuti ter, approvato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri, è stato pubblicato in serata sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento stanzia 14,14 miliardi di nuovi ...

