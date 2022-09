LIVE Sonego-Simon 6-5, ATP Metz 2022 in DIRETTA: fasi decisive del primo set (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Game Sonego! Tiene il suo turno di battuto Lorenzo che si garantisce almeno il tie-break. 40-15 Due palle game Sonego. 30-15 Passante di rovescio che lascia senza scampo Lorenzo su un suo attacco di dritto poco profondo e poco angolato. 30-0 Schiaffo al volo di Sonego! 15-0 Errore di Simon. 5-5 Game Simon! Grande rovescio in lungolinea per chiudere questo game che si stava facendo insidioso per il tennista francese. 40-30 Errore di Simon e game che si riapre completamente. 40-15 Aggressivo Sonego in risposta. 40-0 Vince il francese lo scambio di tocco nei pressi della rete. 30-0 ACE Simon. 15-0 Chiusura a rete con la volée di rovescio per Simon. 5-4 Game ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Game! Tiene il suo turno di battuto Lorenzo che si garantisce almeno il tie-break. 40-15 Due palle game. 30-15 Passante di rovescio che lascia senza scampo Lorenzo su un suo attacco di dritto poco profondo e poco angolato. 30-0 Schiaffo al volo di! 15-0 Errore di. 5-5 Game! Grande rovescio in lungolinea per chiudere questo game che si stava facendo insidioso per il tennista francese. 40-30 Errore die game che si riapre completamente. 40-15 Aggressivoin risposta. 40-0 Vince il francese lo scambio di tocco nei pressi della rete. 30-0 ACE. 15-0 Chiusura a rete con la volée di rovescio per. 5-4 Game ...

