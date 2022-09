Jacobs: 'Non sono superman, ma ho Bolt nel mirino' (Di giovedì 22 settembre 2022) 'Non sono superman. sono un bambino cresciuto nella normalità, ho dato tutto per il mio sogno e non è stato facile, quando gli amici uscivano io sapevo quale era il mio compito, il 20 luglio con tutti ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 settembre 2022) 'Nonun bambino cresciuto nella normalità, ho dato tutto per il mio sogno e non è stato facile, quando gli amici uscivano io sapevo quale era il mio compito, il 20 luglio con tutti ...

Gazzetta_it : Jacobs: 'Non sono superman, ma ho Bolt nel mirino' #FestivaldelloSport - andreasereni90 : RT @Corriere: Jacobs, le «scarpe magiche»: «Non ho capito le polemiche di Bolt. Sono ancora il più veloce» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Jacobs, le «scarpe magiche»: «Non ho capito le polemiche di Bolt. Sono ancora il più veloce» - fratel_Lucifero : @SimoneAlliva Punterà a far notare che sono sbagliati e da non imitare anche se portati, per lui Jacobs è solo uno… -