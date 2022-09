Grande Fratello Vip, anticipazioni seconda puntata: chi entra stasera, gli ospiti, nomination di giovedì 22 settembre 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo il debutto e il successo della prima puntata, andata in onda lunedì, questa sera torna il classico e imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality che da sempre, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La casa più spiata d’Italia ha riaperto le sue porte, i riflettori si sono accesi ancora una volta e una parte dei ‘vipponi’ ha fatto il suo ingresso, tra primi battibecchi, risate e feeling. stasera, però, entreranno nuovi concorrenti, che potrebbero iniziare a far vacillare l’equilibrio. Chissà… Chi entra stasera al GF VIP? Non è ancora chiaro, il mistero c’è e la suspence è tanta, ma probabilmente stasera nella casa di Cinecittà entreranno nuovi concorrenti. Ecco chi potrebbe varcare la soglia della porta rossa: Giovanni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo il debutto e il successo della prima, andata in onda lunedì, questa sera torna il classico e imperdibile appuntamento con ilVip, il reality che da sempre, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La casa più spiata d’Italia ha riaperto le sue porte, i riflettori si sono accesi ancora una volta e una parte dei ‘vipponi’ ha fatto il suo ingresso, tra primi battibecchi, risate e feeling., però, entreranno nuovi concorrenti, che potrebbero iniziare a far vacillare l’equilibrio. Chissà… Chial GF VIP? Non è ancora chiaro, il mistero c’è e la suspence è tanta, ma probabilmentenella casa di Cinecittà entreranno nuovi concorrenti. Ecco chi potrebbe varcare la soglia della porta rossa: Giovanni ...

