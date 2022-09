Cade da un' impalcatura | muore un operaio 61enne

infoitinterno : Roma, operaio cade da impalcatura e muore - CiuppinoCzar : @DanielaColi2 Se posso fornire un parere certo non da esperto: resta, secondo me, per volere della Russia un confli… - AbruzzoBlog : #Pescara Maltempo, impalcatura cade vicino alla chiesa del mare - MarzianoAnsioso : @Pearl984 @GianfryJuve Vincere è l'unica cosa che conta, anche giocando così così o male (tranne che al Real). Se g… - SalvioFichera : Cade da impalcatura a Catania e muore: -

RaiNews

Ancora un morto sul lavoro a Roma. E' accaduto alle 15.15 di oggi in una villa in via del Buonricovero, alla Giustiniana. Un operaio di 61 anni è caduto da unadi 3 metri nel corso dei lavori di ristrutturazione della facciata di una villino ed è morto poco dopo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi ...Incredibile avventura per un piccolo imprenditore edile di Montaquila, impegnato su un cantiere del super bonus a Roccaravindola. Mentre stava controllando lo stato dei lavori, su unaall'altezza del terzo piano della palazzina in ristrutturazione, per cause accidentali, ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. Fortunatamente il suo corpo, dopo essere rimbalzato da un ... Ancora un morto sul lavoro: operaio cade da un'impalcatura e muore L'uomo, 61 anni, è precipitato da 3 metri di altezza nel corso dei lavori di ristrutturazione della facciata di un villino ...Incredibile avventura per un piccolo imprenditore edile di Montaquila, impegnato su un cantiere del super bonus a Roccaravindola. Mentre stava controllando lo stato dei lavori, su una impalcatura all’ ...